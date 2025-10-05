Хроника Победы: Армения объявила Азербайджану террористическую войну

5 октября 2020 года, в результате успешного контрнаступления армии Азербайджана, были освобождены села Шихалиагали, Санджаллы и Мезре Джебраильского района.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило сообщение об уничтожении трех танков 63-го танкового батальона вооруженных сил Армении. Затем было сообщено о ликвидации еще трех бронемашин. В результате ударов наших войск в Агдеринском направлении были уничтожены две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" 62-го артиллерийского полка и две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении.

Минобороны Азербайджана распространило видеозапись освобожденного накануне от армянской оккупации села Талыш.

5 октября Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил с обращением к народу, в котором заявил: "Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак! Азербайджанский солдат гонит их как собак! Поднимает на оккупированных землях азербайджанский флаг! В их окопах находится азербайджанский солдат! Их посты в наших руках! Их танки водим мы! Другая их боевая техника в наших руках, грузовые машины в наших руках! Мы выполняем и будем выполнять свою спасительную миссию!".

5 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу "TRT Haber". Отвечая на вопросы журналиста, он подчеркнул: все идет по плану. Все поставленные на сегодняшний день задачи выполнены. Азербайджанская армия успешно продвигается. От оккупации освобождены многие населенные пункты, один город, несколько сел. В настоящее время на различных направлениях идут ожесточенные бои.

Между тем Армения продолжала террористическую войну против мирного населения Азербайджана.

Утром 5 октября технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении. По сообщению пресс-службы министерства обороны, уже несколько дней противник, прижатый по всему фронту, систематически наносит ракетные удары с территории Армении по густонаселенным районам Азербайджана и гражданской инфраструктуре на территории Азербайджана. Минобороны Армении отрицало факт обстрела территории Азербайджана с армянской территории, в ответ на что МО Азербайджана выложило видео, подтверждающее запуск ракет с территории Армении.

5 октября Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала статистику погибших и пострадавших гражданских лиц, а также нанесенного инфраструктуре ущерба в результате обстрела населенных пунктов вооруженными силами Армении. В результате обстрела населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем ВС Армении, по данным на 11.00 5 октября число погибших достигло 24 человек, а раненых - 121. Помимо этого, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армией Армении, 306 домам и 56 гражданским объектам нанесен серьезный ущерб.

По состоянию на 16:00 5 октября цифры увеличились. Число погибших мирных жителей достигло 25, раненых - 127 человек. Кроме того, 316 домам и 56 гражданским объектам нанесен серьезный ущерб.

Генеральный прокурор Кямран Алиев официально обратился к Генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также к министрам юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции. В обращениях указывается, что, начиная с 27 сентября этого года, Армения, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергла тяжелым артиллерийским обстрелам густонаселенные территории, больницы, школы, детские сады, что привело к нанесению значительного ущерба объектам гражданской инфраструктуры. Начиная с 4 октября, были подвергнуты ракетному и артиллерийскому обстрелу находящиеся вдали от места проведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, а также имеющие стратегическое значение города Бейляган и Мингячевир, что привело к жертвам и раненым среди мирного населения, говорится в обращении.

5 октября Управление международного военного сотрудничества министерства обороны провело очередной брифинг для зарубежных военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, и представителей международных организаций в нашей стране. Гостям была предоставлена подробная информация о нанесении врагом ракетных и артиллерийских ударов по городам и районам Азербайджана вне зоны боев.

5 октября продолжались обстрелы городов Геранбой, Гейгель, Бейляган, Барда, Тертер, Зардаб и Гянджа, а также сел указанных районов. По данным Генеральной прокуратуры, в результате тяжелого артиллерийского обстрела захватчиками густонаселенных территорий и падения снаряда вблизи центральной больницы города Барды утром 5 октября от осколков снаряда погибла Мехдиева Шахрияр Иса гызы, еще 3 человека были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу центральный рынок Гянджи. Об этом написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. "Интенсивные ракетные обстрелы со стороны Армении Гянджи, Мингячевира, Барды, Тертера и других крупных городов Азербайджана являются государственным террором, проводимым Арменией с целью убийства мирных жителей. Необходимо привлечь к ответственности военно-политическое руководство Армении", - написал Гаджиев.

МИД выступил с заявлением, в котором отмечено, что умышленный ракетный обстрел с территории Армении второго по величине города Азербайджана - Гянджи, промышленного города Мингячевир, густонаселенных пунктов в Хызынском и Абшеронском районах Азербайджана - это провокация с целью расширения зоны военных операций и вовлечения в конфликт третьих сторон. У азербайджанской стороны имеются весомые факты о том, что гражданское население и инфраструктура Азербайджана подвергаются ракетному обстрелу именно с территории Армении, в том числе, из городов Горус, Сисиан, Джермук и Берд. Все доказательства, собранные местными и зарубежными специалистами, в том числе, с участием зарубежных журналистов на местах, будут представлены соответствующим международным организациям, подчеркнуто в сообщении МИД Азербайджана.

В Сети распространилась карта с указанием точек на территории Армении, откуда по азербайджанским мирным городам и селам накануне были нанесены ракетные удары. Напомним, что утром 4 октября ВС Армении произвели ракетный обстрел Гянджи. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км. Ракеты были выпущены системами реактивными залпового огня "СМЕРЧ". К счастью, разорвались не все. Ракеты, выпущенные Арменией, рассчитаны на поражение цели на расстоянии от 40 до 120 км. Применение этого оружия противоречит международным конвенциям.

5 октября около 16:00 по городу Агджабеди вооруженными силами Армении были выпущены три ракеты. Одна из ракет не разорвалась, другая попала в приусадебный участок и привела к разрушениям в жилом доме, третья попала в жилой дом. В результате попадания снаряда в жилой дом ранены жители города Ибрагимов Эльшан Мехти оглу (1994) и его племянница Ибрагимова Аян Ровшан гызы (2015). По данным Генпрокуратуры, с телесными повреждениями разной степени тяжести они были помещены в больницу. Дому нанесен значительный ущерб.

В этот же день вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу Гянджу. По сообщению МО, в результате обстрела получили ранения три мирных жителя. Накануне погиб 1 мирный житель, еще 32 человека были ранены, включая жительницу города Карина Григорян. 77-летняя армянка была спасена и доставлена в больницу.

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев 5 октября дал интервью телеканалу "Украина-24". В интервью помощник Президента рассказал о последних военных провокациях Армении против Азербайджана, защите нашим государством своих суверенных территорий, обстреле наших гражданских лиц и объектов. Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан почти 30 лет стремился к мирному урегулированию конфликта. Наша страна была заинтересована в урегулировании конфликта в формате Минской группы ОБСЕ, однако Армения всегда демонстрировала деструктивную позицию.