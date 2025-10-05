В Иране вырос объем поставок газа на тепловые электростанции

За 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) объем поставок газа на тепловые электростанции Ирана увеличился на 2 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство нефти Ирана.

За 6 месяцев на тепловые электростанции страны было поставлено 50,2 млрд кубометров газа. За аналогичный период прошлого года объем поставок газа на тепловые электростанции составил 48,2 млрд кубометров.

В среднем за 6 месяцев ежесуточно на тепловые электростанции поставлялось 270 млн кубометров газа.

Сообщается, что в летний сезон ежесуточно на тепловые электростанции страны поставлялось 290 млн кубометров газа, а объем поставок превысил 27 млрд кубометров.

Добавим, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа, составляющим около 34 триллионов кубометров. В настоящее время в Иране разрабатываются 22 газовых месторождения. Ежедневно на месторождениях Ирана добывается 1,07 миллиарда кубометров насыщенного газа.