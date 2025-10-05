https://news.day.az/society/1785678.html Тяжелое ДТП в Шамкире - шестеро раненых В Шамкирском районе произошла серьезное ДТП. Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, проходящем через территорию села Дюярли.
В Шамкирском районе произошла серьезное ДТП.
Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, проходящем через территорию села Дюярли. Управляемый жительницей Бардинского района, 30-летней Нэргиз Рахман гызы Исмайловой, автомобиль марки Toyota Prius потерял управление и опрокинулся.
В результате ДТП пострадали шесть человек - жители Бардинского района. Среди них:
- Нэргиз Исмайлова, 1995 г.р.,
- Самир Байрамов, 1995 г.р.,
- Чимназ Мирзеева, 1964 г.р.,
- Мина Байрамзаде, 2014 г.р.,
- Айгюн Байрамзаде, 2016 г.р.,
- Ясмин Байрамзаде, 2019 г.р.
Все они были доставлены в больницу, где их состояние оценивается как средней тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту аварии начато расследование.
