В Польше нашли обломки дрона

В селе Зарембы Вархолы на северо-востоке Польши нашли обломки объекта, похожего на беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Как передает Day.Az, об этом сообщает Мазовецкое отделение полиции в соцсети X.
"(...) проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в деревне Зарембы Вархолы", - сказано в публикации.
Сообщается, что объект нашел мужчина и что ближайшие к обломкам постройки - нежилые дома.
