Автор: Байрам Эльшадов

Муниципальные выборы, прошедшие 4 октября 2025 года в Грузии, стали очередным испытанием для власти и общества. Оппозиция делала ставку на то, что недовольство небольшой группы избирателей перерастет в уличный протест, способный поколебать позиции правящей партии. Однако события в Тбилиси показали обратное: несмотря на громкие лозунги и попытки давления, протесты оказались разрозненными и провалились.

С первых часов после объявления результатов оппозиция вывела людей на улицы. Лидеры пытались представить выборы нелегитимными, а протест - как "волю народа". В центре столицы несколько тысяч человек собрались у президентской резиденции и попытались прорваться через металлические заграждения. Спецназ применил водометы, а наиболее агрессивные участники были задержаны.

Однако буквально через пару часов стало ясно, что массовости, на которую рассчитывали организаторы, не произошло. Часть оппозиционных партий и вовсе бойкотировала голосование, лишив себя возможности вести реальную борьбу в избирательных комиссиях и в судах. К слову, правящая партия "Грузинская мечта" объявила о победе во всех муниципалитетах уже в первом туре, обеспечив контроль над большинством регионов страны.

Правительство, в свою очередь, действовало четко и организованно. Избирательный процесс был обеспечен государственными структурами, наблюдатели зафиксировали спокойное голосование в большинстве округов. Явка, по официальным данным, составила около трети избирателей, что сопоставимо с предыдущими выборами. Таким образом, у власти были все основания заявить о легитимности итогов.

Власти сумели также сохранить контроль над ситуацией в столице. Попытки радикальных групп прорваться к резиденции президента были жестко пресечены полицией. Силовики действовали в рамках закона, применяя водометы и задерживая наиболее агрессивных участников. Это продемонстрировало, что государство не позволит дестабилизировать обстановку и нарушать общественный порядок.

Важно и то, что международная реакция не принесла оппозиции желаемых дивидендов. Да, правозащитные организации озвучили критику, однако ни ЕС, ни другие структуры не предприняли шагов, способных оказать реальное давление на Тбилиси. Для большинства зарубежных партнеров выборы в Грузии остались внутренним делом страны, а признание их итогов легитимными лишило протесты внешней поддержки.

Таким образом, громкие акции в центре Тбилиси не изменили политическую реальность. Власть сохранила позиции, выборы признаны состоявшимися, а оппозиция вновь показала свою слабость и неспособность. Грузия в очередной раз доказала, что будущее страны определяется не шумными митингами, а законными выборами и стабильным управлением.