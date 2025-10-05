https://news.day.az/world/1785729.html Резиденция президента Грузии сейчас - ВИДЕО А вот как выглядит сейчас резиденция президента Грузии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Здание побито, вокруг все спокойно. Только туристы с утра удивляются.
