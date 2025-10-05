Китайский автопром усиливает позиции на рынке Венгрии

На венгерском рынке подержанных автомобилей стремительно растет популярность китайских брендов. По данным за январь-июль 2024 и 2025 годов, их доля продолжает увеличиваться, а интерес покупателей к моделям из КНР заметно усиливается.

Как передает Day.Az, особое внимание привлекают новые игроки - Omoda и Jaecoo. Если в прошлом году эти марки практически не были представлены, то в 2025-м модели Omoda 5 и Jaecoo 7 заняли четвертую и пятую строчки в списке наиболее востребованных китайских автомобилей. Стартовые цены в 12-14 млн форинтов (32-37 тыс. долларов США) не отпугнули покупателей: на вторичном рынке машины продавались в среднем за 10,5 и 13,8 млн форинтов соответственно.

Стабильный рост показывают и более известные бренды. Продажи MG ZS за первые семь месяцев 2025 года увеличились более чем втрое, а сразу три модели BYD остаются в числе лидеров. При этом спрос на седан BYD SEAL вырос в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом, несмотря на среднюю цену свыше 16 млн форинтов - это рекордный показатель в сегменте.

Не теряет популярности и компактный электромобиль BYD Dolphin: средняя цена на вторичном рынке составила 11,4 млн форинтов, причем большинство предложений касается машин младше года и с пробегом менее 5 тысяч километров.

Эксперты объясняют рост интереса к китайским автомобилям сочетанием приемлемой цены, современного оснащения и дизайна. Аналитики отмечают, что в ближайшие годы производители из КНР могут стать серьезными конкурентами не только в сегменте подержанных, но и новых автомобилей на венгерском рынке.