Азербайджан и Казахстан объединяют усилия в сфере киноискусства

В Актау, в рамках международного кинофестиваля стран тюркского мира "Қоркыт ата", Государственный центр поддержки национального кино Республики Казахстан заключил меморандумы о сотрудничестве с государственными организациями в сфере кинематографии Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в пресс-службе Министерства культуры и информации РК сообщили, что соглашения стали частью масштабной работы по развитию взаимодействия в рамках Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и нацелены на укрепление культурного единства тюркских стран через киноискусство, отражающее общие ценности и историческое наследие.

Меморандум с Агентством кино Азербайджана охватывает широкий спектр направлений: совместное производство художественных, документальных и анимационных фильмов, проведение мастер-классов и семинаров, развитие сотрудничества в области перевода и дубляжа. В числе приоритетных тем - дружба народов, взаимодействие и сохранение культурных связей.