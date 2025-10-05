Пять стран передали Турции лиц, разыскиваемых Интерполом

Власти Грузии, Германии, Албании, Хорватии и Ирана выдали Турции в целом шесть лиц, объявленных в розыск по красному циркуляру Интерпола, а также двух турецких граждан, разыскиваемых на местном уровне.

Как передает Day.Az, об этом говорится в воскресной пубикации министра внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсетях.

Министр отметил, что наибольшее число преступников (четверо - прим. АЗЕРТАДЖ), передано Анкаре правоохранительными органами Грузии.

Доставленные в Турцию лица разыскивались по обвинениям в причинении физического вреда, бандитизме, наркоторговле, финансовых преступениях и т.д.

А. Ерликая поблагодарил сотрудников Минюста Турции за участие в организации передачи разыскиваемых лиц.