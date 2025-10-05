https://news.day.az/sport/1785717.html Сборная Азербайджана по бадминтону завершила III Игры стран СНГ с семью медалями Азербайджанская бадминтонистка Лейла Джамалзаде завоевала серебряную медаль на III Играх стран СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в личном зачете среди девушек она встретилась с россиянкой Мариной Тарасовой. Азербайджанская спортсменка, проигравшая сопернице со счетом 0:2, заняла второе место.
