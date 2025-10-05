Трамп направит в Иллинойс сотни нацгвардейцев

Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс.

Как передает Day.Az со ссылкой на the Wall Street Journal (WSJ), об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон.

"Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, охватившее американские города", - сказала она.

В конце сентября сообщалось, что в Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.