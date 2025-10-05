https://news.day.az/world/1785680.html К Китаю приближается мощный тайфун - ВИДЕО Тайфун Матмо прошёл через Филиппины, усилился и теперь движется к югу Китая. Как передает Day.Az, национальная обсерватория страны объявила о красном, наивысшем, уровне опасности из-за приближающегося к провинциям Хайнань и Гуандун мощного урагана, прибытие которого ожидается во второй половине дня.
К Китаю приближается мощный тайфун - ВИДЕО
Тайфун Матмо прошёл через Филиппины, усилился и теперь движется к югу Китая.
Как передает Day.Az, национальная обсерватория страны объявила о красном, наивысшем, уровне опасности из-за приближающегося к провинциям Хайнань и Гуандун мощного урагана, прибытие которого ожидается во второй половине дня.
На видео прохождение тайфуна через Филиппины.
