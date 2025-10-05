К Китаю приближается мощный тайфун

Тайфун Матмо прошёл через Филиппины, усилился и теперь движется к югу Китая.

Как передает Day.Az, национальная обсерватория страны объявила о красном, наивысшем, уровне опасности из-за приближающегося к провинциям Хайнань и Гуандун мощного урагана, прибытие которого ожидается во второй половине дня. 

На видео прохождение тайфуна через Филиппины.