К Китаю приближается мощный тайфун - ВИДЕО

Тайфун Матмо прошёл через Филиппины, усилился и теперь движется к югу Китая. Как передает Day.Az, национальная обсерватория страны объявила о красном, наивысшем, уровне опасности из-за приближающегося к провинциям Хайнань и Гуандун мощного урагана, прибытие которого ожидается во второй половине дня.