Премьер Грузии пообещал нейтрализовать иностранную агентуру в стране

Действующая в Грузии иностранная агентура будет полностью нейтрализована. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в столице.

"Эта политическая сила, иностранная агентура будет полностью нейтрализована. Им больше не дадут возможности участвовать в грузинской политике", - заявил премьер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, происходящее в столице на улице Атонели, где расположен президентский дворец, является преступлением. Политик отметил, что один из пострадавших на митинге полицейских находится в тяжелом состоянии.