https://news.day.az/world/1785673.html Премьер Грузии пообещал нейтрализовать иностранную агентуру в стране Действующая в Грузии иностранная агентура будет полностью нейтрализована. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в столице. "Эта политическая сила, иностранная агентура будет полностью нейтрализована.
Премьер Грузии пообещал нейтрализовать иностранную агентуру в стране
Действующая в Грузии иностранная агентура будет полностью нейтрализована. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в столице.
"Эта политическая сила, иностранная агентура будет полностью нейтрализована. Им больше не дадут возможности участвовать в грузинской политике", - заявил премьер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, происходящее в столице на улице Атонели, где расположен президентский дворец, является преступлением. Политик отметил, что один из пострадавших на митинге полицейских находится в тяжелом состоянии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре