Пассажир без билета на трассе Трампа: политический маразм Абрамяна

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Азербайджан и Турция предпринимают шаги для того, чтобы свести к минимуму экономические выгоды Армении от реализации маршрута Трампа.

Об этом заявил депутат Национального собрания Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя процесс разблокировки коммуникаций в рамках достигнутых в Вашингтоне договоренностей.

По утверждениям Абрамяна, "если ранее обсуждение транспортных маршрутов шло в контексте открытия дорог во всех направлениях, то сегодня Анкара и Баку выстраивают процесс так, чтобы основные политические, военные и экономические преимущества получили именно они".

Депутат отметил, что вокруг проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) существует множество противоречий.

"Пока президент Дональд Трамп говорит об аренде дороги, власти Армении утверждают, что этот вопрос не обсуждается. Тема сложная, и вокруг нее слишком много разногласий", - изрек он..

Абрамян также прокомментировал заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что под Зангезурским коридором Азербайджан подразумевает дорогу Горадиз-Зангелан. По его словам, такое объяснение нелогично, поскольку коридорная логика обсуждается исключительно в контексте связи Азербайджана с Начхываном через территорию Армении.

Он добавил, что последние заявления президента Азербайджана на Генассамблее ООН создают впечатление, будто никаких переговоров в Вашингтоне не было.

"Даже премьер был удивлен, полагая, что достигнутые договоренности поставили точку во многих вопросах", - подчеркнул депутат.

Напомним, что проект TRIPP предусматривает строительство 42-километровой дороги на юге Армении, управление которой на 99 лет перейдет США.

Когда у человека нет аргументов - он начинает говорить штампами. Когда у страны нет достоинства - она начинает искать врагов. А когда депутат вроде Тиграна Абрамяна открывает рот, оттуда вылетает не мысль, а мелкий шум, который армянская оппозиция по недоразумению принимает за "анализ". И вот теперь этот герой с кислым лицом и вечно оскорбленным тоном вдруг решает объяснить миру, что Азербайджан и Турция, видите ли, "делают все, чтобы выгоды Армении от маршрута Трампа были минимальными". Прекрасно! Гениально! То есть снова виноваты соседи, американцы, все, кроме самих армянских политиков, которые довели страну до состояния геополитической пустоты.

Абрамян говорит это с видом человека, открывшего континент. Он думает, что сказал нечто умное. А по сути - просто озвучил вечную армянскую мантру: "мы жертвы". Сколько лет они уже этим живут? Тридцать? Сто? Сколько можно кормить свой народ этим жалобным сиропом, когда реальность кричит прямо в лицо: не Азербайджан делает ваши выгоды минимальными, а ваша собственная политическая импотенция, ваша привычка к самообману, ваше национальное хобби - искать спасение в жалобах.

Давайте без эмоций? Нет уж, давайте с ними. Потому что когда лживость и тупость возводят в идеологию - молчать нельзя. Вот Абрамян говорит: Азербайджан и Турция стремятся сделать экономические, политические и военные преимущества "максимальными только для себя". А что, господин депутат, вы хотели? Чтобы они строили маршрут Трампа ради того, чтобы армянская экономика ожила? Чтобы Пашиняну дали медаль за "стратегическое терпение"? Или чтобы у вас, у оппозиции, наконец появилось хоть одно реальное достижение, кроме громких пресс-конференций и бессмысленных фраз?

Маршрут Трампа - это не благотворительность, это геополитика XXI века. США вложили в этот проект 145 миллионов долларов только первым траншем, чтобы превратить Южный Кавказ в ось нового торгового и энергетического маршрута между Азией и Европой. Это не игрушка для ереванских депутатов, это транснациональная логистика, в которой Армения - лишь звено, не более. США арендуют трассу почти на век - 99 лет, с возможностью продления еще на 99. И это не тайна, это официальные данные. Американцы не спрашивают у Тиграна Абрамяна, что ему нравится, а что нет. Они решают, где пройдут грузы, как будет обеспечиваться безопасность, кто отвечает за контроль. Потому что они умеют считать выгоды, а не ныть.

Турция и Азербайджан? Да, они получат максимум. Потому что они не сидели на месте, не прятались за лозунгами, а строили политику. Турция - лидер тюркского мира, Азербайджан - энергетический гигант региона. Они десятилетиями создавали инфраструктуру, газопроводы, трубопроводы, порты, дороги. Они вложили миллиарды. И теперь пожинают плоды. А что сделала Армения? Она строила иллюзии, что можно вечно паразитировать на чужих маршрутах и чужих гарантиях. Теперь реальность настигла их - жесткая, холодная, трезвая.

Абрамян возмущается, что Азербайджан якобы "сводит к минимуму выгоды армянской стороны". Но позвольте, какие выгоды? Страна с ВВП меньше 20 миллиардов долларов, с долгами, превышающими половину бюджета, с экономикой, где 40% молодежи мечтает уехать, вдруг решила, что ей положено равное участие в проекте, где играют США, Турция, Азербайджан, Китай и целый пояс Евразии? Это же как если бы воробей возмущался, что орлы летают выше.

В Армении застряли в прошлом - в 90-х, когда слово "коридор" вызывало истерику. Они до сих пор думают категориями окопов, а не инфраструктуры. Пока в Баку и Анкаре считают километры труб, тонн груза, количество рабочих мест, доходы от транзита, Ереван обсуждает - "не ущемляет ли это нашу гордость". Господа хорошие, какая гордость, когда вы живете на дотациях, когда каждый третий доллар бюджета приходит из диаспоры, когда весь ваш экспорт за год меньше, чем азербайджанский экспорт газа за два месяца?

И вот Абрамян стоит и рассуждает о "коридорной логике". Он, видите ли, уверен, что "Азербайджан хочет пользоваться армянской территорией". А кто вам мешает пользоваться? Кто мешает превратить этот маршрут в источник собственного дохода, туризма, инвестиций? Ах да - мешает гордость. Та самая, которая уже привела вас к потерям, к капитуляции, к отчаянию.

Выходит, Абрамян опять ищет виновных не там. И опять путает причины со следствиями. Не Азербайджан сводит ваши выгоды к минимуму - вы сами их не создали. Не Турция ограничивает ваш суверенитет - вы сами его разменяли на подачки и пустые обещания. Не Трамп вас обошел - вы сами стояли в стороне, пока мир строил дороги.

Абрамян - не просто депутат. Он - ходячая метафора политической инфантильности. Его риторика - это синтез детского нытья и дешёвой морали. Он говорит о "минимизации выгод" так, будто речь идёт о воровстве из армянского холодильника. Только холодильник пуст, электричество отключено, а ключи давно лежат у тех, кто умеет считать, а не рыдать. И вот, сидя на этих обломках иллюзий, Абрамян вещает о "несправедливости", "заговорах" и "противоречивых подходах", не замечая, что сам стал символом политического бессилия.

Послушайте этого человека - и вы услышите всё, что губит Армению изнутри: вечное "нам должны", вечное "нас обидели", вечное "нас не поняли". Он будто не из этого века, будто всё ещё живёт в эпохе, где можно вымолить сочувствие у империй. Только вот империи теперь не молятся, а подписывают контракты. И если ты не подписываешь - твой голос не слышен. Абрамян не подписывает. Он просто орёт.

Парадокс в том, что Абрамян всё время ругает Пашиняна, но в действительности работает на него. Потому что Пашинян хотя бы делает вид, что ищет решение, а Абрамян делает вид, что ищет виновного. Армения никак не решится выйти из состояния геополитического детсада. Там, где Азербайджан строит дороги, электростанции, железнодорожные узлы, Армения строит комиссии. Там, где Баку ведёт переговоры о маршрутах, Абрамян ведёт монологи о "национальной гордости". И кто после этого получает транзит? Не тот, кто громче кричит, а тот, кто сильнее.

Ах да, он ещё обиженно замечает, что заявления Азербайджана "вызвали удивление даже у премьера", мол, тот был уверен, что в Вашингтоне всё решено. Какая прелесть! То есть премьер Армении удивлён тем, что Азербайджан не обязан подтверждать армянские фантазии о "достигнутых договорённостях". Потрясающая логика! Они сами себе что-то вообразили, подписали в голове соглашение и теперь возмущаются, что мир не принял их воображение за факт. Это уже не политика, это психиатрия.

А что же сам "маршрут Трампа"? Это не просто дорога. Это стратегический проект, который меняет транспортную карту всего Южного Кавказа. 42 километра асфальта, которые превращаются в магистраль XXI века, связывая Азербайджан с Нахчываном, Центральную Азию с Европой, Турцию с Каспием. И весь этот гигантский замысел, в котором участвуют США, Турция, Азербайджан и десятки корпораций, Абрамян сводит к своему вечному: "А что получит Армения?" Получит, Тигран, если научится не мешать. Уже одно то, что на юге страны будут дороги, коммуникации, инвестиции, рабочие места, - это подарок судьбы. Но нет, у Абрамяна логика обиженного ребёнка: если подарок не золотой, значит, враги подложили фальшивку.

Вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то требовал "максимальных выгод" от тех, кто сам приносит проект? Это всё равно что пассажир требовал бы у авиакомпании половину прибыли от рейса, потому что он "тоже летит". Армения не создавала этот маршрут, не финансирует, не защищает и не может гарантировать безопасность. Её единственный шанс - не потерять лицо и встроиться в процесс. Но для Абрамяна даже это кощунство: он хочет, чтобы мир признал Армению центром логистической справедливости. Признал - и забыл спросить: "А вы кто, собственно? У вас есть флот? У вас есть транзит? У вас есть сила?" Нет, ничего нет. Есть микрофон и гнев.

Послушайте, ведь именно эта порода политиков и довела страну до того, что сегодня даже самые мелкие инфраструктурные решения превращаются в трагедию. Они привыкли жить на мифах - о "древней мудрости", о "духовной миссии", о "великой обиде". А потом удивляются, почему сосед договаривается, а они - жалуются. Потому что сосед строит реальность, а они строят мифологию.

И ведь Абрамян даже не замечает, что его речь - калька с лозунгов прошлого века. "Они хотят нас изолировать", "они ущемляют нас", "они получают больше". А что, Тигран, мешало вам получать больше, когда у вас был шанс? Когда вы контролировали коммуникации? Когда армянские войска стояли на чужой земле и изображали "победителей"? Вы думали, это будет вечно? Вы думали, что мир будет кормить вашу гордость за чужой счёт? Нет, он устал. Он выбрал прагматизм. И вы теперь стоите в очереди за подачкой истории, требуя компенсаций за утраченную иллюзию.

Он всё ещё думает, что можно остановить историю, возмутившись. Но история не слушает возмущённых. История слушает сильных. А сильные не кричат - они подписывают.

Говорят, трагедия повторяется как фарс. Армянская политическая риторика давно превратилась в фарс без конца. Вчера - "нас предали союзники", сегодня - "нас обманывают соседи", завтра - "нас не понимают посредники". А между этими стенаниями течёт жизнь, в которой одни строят дороги, а другие читают лекции о чести. И всё это под аккомпанемент депутатов вроде Абрамяна, которые путают парламент с кухней, а геополитику - с кухонной истерикой.

И самое смешное - он ведь верит, что говорит правду. Верит, что защищает "интересы народа". Только вот народ от его защит только беднеет. Потому что когда вместо экономики - обиды, вместо политики - истерика, вместо прагматизма - иллюзии, страна превращается в зал для монологов. А монологи денег не приносят.

Посмотрите, как он ловко переставляет акценты. "Маршрут Трампа" - угроза, "коридорная логика" - подвох, "Вашингтонские договорённости" - интрига. Он везде видит коварство, потому что боится признать собственную беспомощность. Боится сказать: да, Армения не диктует, Армения вынуждена соглашаться. Но признание слабости - первый шаг к силе. А Абрамян не способен на это. Ему нужна вечная драма, чтобы не отвечать за реальность.

И всё же есть в этой комедии что-то трагическое. Потому что за каждым таким Тиграном стоит страна, уставшая от собственных ошибок. Страна, где талантливые люди уезжают, где экономика держится на переводах диаспоры, где слово "возможность" давно заменено словом "страх". И вместо того чтобы работать с реальностью, там всё ещё ищут виноватых. Абрамян - просто микрофон этого страха.

Если бы Тигран хоть на минуту перестал кричать и посмотрел на карту, он бы понял: маршрут Трампа - не угроза Армении, а её шанс. Но шанс для тех, кто умеет считать, а не для тех, кто умеет обижаться. Шанс включиться в процессы, стать частью нового транспортного узла, вернуть себе хоть какую-то роль. Но для этого нужно желание сотрудничать. А у Абрамяна есть только желание обвинять. Поэтому дорога идёт мимо него. Как жизнь мимо старого актёра, который всё ещё ждёт аплодисментов за роль, давно снятую из репертуара.

Так что не нужно изображать возмущение. Вы не партнеры, вы пассажиры. И, что хуже, - пассажиры без билета.

А Азербайджан? Азербайджан не жалуется. Он просто работает. Он строит и выигрывает. Потому что не тратит энергию на обвинения. Потому что умеет отличать эмоции от стратегии. И потому что его политическая культура давно вышла за пределы крика. Вот почему у него есть транзит, есть инвестиции, есть уважение. А у вас, Тигран, есть микрофон и вечный плач.

История не любит плаксивых. Она любит дерзких. И если Армения продолжит слушать таких, как Абрамян, она окончательно превратится из участника региона в зрителя. А зрителей не спрашивают - зрителям показывают.

И пусть теперь он снова выходит, снова возмущается, снова играет роль страдальца. Пусть. Его слова уже не влияют ни на маршруты, ни на сделки, ни на геополитику. Это просто эхо. Эхо эпохи, которая закончилась.

Хотите выгоды, господин Абрамян? Тогда строите дороги, а не жалобы. Хотите равноправия? Тогда работайте, а не ищите виноватых. А пока ваши коллеги спорят, кому принадлежит прошлое, Азербайджан и Турция спокойно формируют будущее. И вот в этом будущем для вас, боюсь, места все меньше.

А теперь главный вопрос: кто виноват, что Армения превратилась в геополитическую комнату ожидания? Азербайджан? Турция? США? Нет. Виноваты вы - те, кто вместо мозгов выбрал лозунги, вместо экономики - комплексы, вместо политики - вечный плач. И если вам кажется, что я груб, - вы правы. Потому что правду в Армении давно уже никто не говорит в лицо.