Три почтовые посылки с бомбой перехватили во Франции

Три посылки с бомбой, одна из которых взорвалась, были перехвачены в коммуне Сент-Олей департамента Дордонь во Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает радио Ici.

"Посылка с бомбой взорвалась в машине почтового служащего, еще две были обнаружены в почтовом отделении", - говорится в публикации.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Установлено, что взрывные устройства не были смертельными, однако всё же могли травмировать сотрудников почты. Позднее была проведена операция по разминированию посылок. Отправления предназначались трем лицам - неназванным депутату парламента, комику и журналисту.

Прокуратура была уведомлена об инциденте и начала расследование. Подозреваемых продолжают разыскивать, и "в настоящее время никто не находится под стражей".