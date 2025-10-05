Три почтовые посылки с бомбой перехватили во Франции
Три посылки с бомбой, одна из которых взорвалась, были перехвачены в коммуне Сент-Олей департамента Дордонь во Франции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает радио Ici.
"Посылка с бомбой взорвалась в машине почтового служащего, еще две были обнаружены в почтовом отделении", - говорится в публикации.
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Установлено, что взрывные устройства не были смертельными, однако всё же могли травмировать сотрудников почты. Позднее была проведена операция по разминированию посылок. Отправления предназначались трем лицам - неназванным депутату парламента, комику и журналисту.
Прокуратура была уведомлена об инциденте и начала расследование. Подозреваемых продолжают разыскивать, и "в настоящее время никто не находится под стражей".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре