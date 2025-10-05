Fitch прогнозирует стабильность нефтегазовых доходов Азербайджана

Нефтегазовые доходы Азербайджана напрямую зависят от мировых цен и, следовательно, могут быть волатильными. Прогноз Fitch по ценам на нефть составляет $70 за баррель в 2025 году и $65 за баррель в 2026-2027 годах.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал директор подразделения Sovereigns and Supranationals в Fitch Rating Арвинд Рамакришнан.

Ожидается, что нефтяные доходы стабилизируются в 2025-2027 годах, при этом объёмы добычи снизятся примерно на 9% по сравнению с уровнем 2024 года. Добыча газа, напротив, увеличится примерно на 5% к концу 2027 года относительно 2024-го, отметил он.

По его словам, инвестиционный климат в Азербайджане в определённой степени ограничен значительным присутствием государства в экономике, низким уровнем финансового посредничества и невысокими объёмами иностранных инвестиций вне энергетического сектора.

По мнению Fitch, фундаментальные изменения в инвестиционной среде потребуют времени. Тем не менее ожидаемый старт добычи нефти на месторождении "Карабах" в 2029 году, а также расширение роли Азербайджана в сфере транзитной торговли могут способствовать росту иностранных инвестиций в ближайшие годы.

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.