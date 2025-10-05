https://news.day.az/world/1785677.html План по свержению власти в Грузии провалился "На митинге в Тбилиси с целью свержения власти присутствовало около 5-7 тысяч человек. Они предприняли действия, но свержение закончилось неудачей". Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, если обратить внимание на хронологию, то видно, что участники митинга неудачно пытались свергнуть власть.
"Только после того, как попытка провалилась, конкретные люди и организации начали дистанцироваться от свержения. Например, Саломе Зурабишвили, конкретные люди, активисты и т.д. Но никто не сможет избежать ответственности", - сказал премьер-министр.
