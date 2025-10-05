Президент США Дональд Трамп рассказал, при каких обстоятельствах возможно прекращение огня в секторе Газа.

Об этом он написал в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трамп назвал условие прекращения огня в Газе и объяснил, что оно возможно, если ХАМАС согласится на условия США.

"Когда ХАМАС подтвердит [согласие на линию отвода сил Израиля], прекращение огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными", - подчеркнул американский лидер.