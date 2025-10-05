https://news.day.az/tourism/1785688.html

Аэропорт Вильнюса приостановил работу

Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена из-за воздушных шаров с горячим воздухом. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на литовские СМИ. Несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты. В сентябре проблемы с воздушным движением в вильнюсском аэропорту происходили трижды: 9, 11 и 27 сентября.