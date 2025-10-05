https://news.day.az/sport/1785691.html Сегодня на Играх стран СНГ пройдут соревнования по 10 видам спорта В 10-й день III Игр стран СНГ в Азербайджане пройдут соревнования по 10 видам спорта. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Гяндже сборная Азербайджана по волейболу встретится с Беларусью в полуфинале, а сборная по баскетболу 3х3 сыграет с Узбекистаном в группе А.
В 10-й день III Игр стран СНГ в Азербайджане пройдут соревнования по 10 видам спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Гяндже сборная Азербайджана по волейболу встретится с Беларусью в полуфинале, а сборная по баскетболу 3х3 сыграет с Узбекистаном в группе А. Финалы по боксу пройдут в Евлахе, по бадминтону - в Габале, по стрельбе из лука - в Ханкенди, по фехтованию и стрельбе - в Гяндже, по гребле на каноэ и гребле - в Мингячевире. В Гёйгёле пройдут смешанные командные соревнования по дзюдо.
III Игры стран СНГ завершатся 8 октября.
