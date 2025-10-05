В Баку начался пожар

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время принимаются меры по тушению возгорания.