https://news.day.az/society/1785702.html В Баку начался пожар На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В Баку начался пожар
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время принимаются меры по тушению возгорания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре