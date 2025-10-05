ЕС планирует снизить техзависимость от США и Китая в этой области

Европейский союз готовится представить новый план по продвижению своих платформ искусственного интеллекта (ИИ) для конкуренции с США и Китаем.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times.

Брюссель, готовясь представить соответствующий план, заявил, что объединение должно продвигать местные платформы искусственного интеллекта и снижать свою зависимость от иностранных поставщиков.

Новая стратегия Еврокомиссии о применении ИИ будет опубликована 7 октября.

Она будет способствовать продвижению европейских инструментов для обеспечения безопасности и устойчивости, повышая промышленную конкурентоспособность блока, говорится в проекте документа.

Европейская комиссия будет способствовать продвижению европейских инструментов ИИ для повышения эффективности их использования в таких секторах, как здравоохранение, оборона и производство.