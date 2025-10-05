Социальные сети в Азербайджане: момент перелома

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о социальных сетях в Азербайджане.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Август 2025 года стал показателем серьезных изменений в медиапотреблении азербайджанцев. Согласно данным аналитических платформ, активность пользователей в Instagram выросла на 8,69 процентных пункта по сравнению с июлем и достигла 42,7%. Это означает, что почти каждый второй пользователь интернета в Азербайджане сегодня использует именно Instagram как основную площадку для коммуникации, новостей и развлечений. Для сравнения: еще два года назад, летом 2023 года, доля Instagram колебалась в пределах 28-30%, а лидерство удерживал Facebook.

Динамика Facebook, напротив, оказалась отрицательной. В августе его доля составила 30,76%, что на 0,97 пунктов ниже июльских показателей. Таким образом, впервые с 2015 года Facebook уверенно закрепился на второй позиции, уступив Instagram не только молодежной аудитории, но и части пользователей старшего возраста.

YouTube, несмотря на то, что долгое время считался ключевой видеоплатформой в Азербайджане, продемонстрировал значительное снижение - 10,27%, что на 5,04 пункта меньше по сравнению с июлем. Это падение эксперты связывают с ростом популярности коротких видео в Instagram Reels и TikTok, а также с ограничениями монетизации, которые YouTube ввел в странах региона.

Pinterest удерживает четвертую позицию с 6,15%, что на 0,91 пункта меньше, чем месяцем ранее. Доля X (бывший Twitter) выросла незначительно - на 0,1 пункта, составив 7,2%. Для Азербайджана эта социальная сеть по-прежнему остается нишевой, активно используемой в основном журналистами, политиками, экспертным сообществом и молодежью, ориентированной на международные дискуссии.

LinkedIn, платформа делового общения, показала прирост на 0,47 пункта и достигла 1,65%. Для страны с растущим IT-сектором и усиливающейся интеграцией в международные экономические проекты этот рост является закономерным. Остальные социальные сети вместе занимают всего 1,28% рынка, что свидетельствует о высокой концентрации аудитории в пяти-шести крупнейших платформах.

Переориентация аудитории и новые привычки медиапотребления

Рост Instagram на почти девять пунктов за месяц - показатель не только технологического, но и социального сдвига. Если еще в начале десятилетия Instagram в Азербайджане воспринимался исключительно как визуальная сеть для фотографий, то сегодня это полноценная медиаплатформа. Здесь сосредоточены не только блогеры, но и официальные аккаунты министерств, агентств, международных организаций.

Согласно отчету DataReportal за август 2025 года, средний житель Азербайджана проводит в социальных сетях около 3 часов 14 минут ежедневно. При этом 65% всего времени приходится именно на Instagram, что превышает показатели даже мирового среднего уровня (около 56%).

Причины смещения в сторону Instagram носят комплексный характер. Во-первых, алгоритмы Reels сделали возможным быстрый охват локальной аудитории без вложений в рекламу. Это особенно заметно на примере региональных блогеров: жители Гянджи, Сумгаита или Хачмаза получают многотысячные просмотры роликов, что ранее было доступно только столичным лидерам мнений.

Во-вторых, Instagram стал главным каналом неформальной новостной передачи. В условиях, когда телевидение сохраняет важную, но более традиционную аудиторию, а новостные сайты сталкиваются с падением прямого трафика, именно социальные сети становятся "точкой входа" в информационное поле. По данным исследовательского центра MediaPulse, 71% молодых людей в Азербайджане в возрасте до 30 лет узнают о новостях через Instagram.

Конкуренция между Facebook и Instagram

Снижение Facebook до уровня 30,76% - это не только локальная тенденция, но и часть глобального процесса. Платформа продолжает терять позиции среди молодежи, которая отдает предпочтение более динамичным и визуальным форматам. Однако в Азербайджане Facebook по-прежнему сохраняет важные позиции. На нем активны дискуссионные группы, профессиональные сообщества, родительские чаты, а также большая часть политических активистов старшего поколения.

Интересно, что в 2025 году Facebook в Азербайджане стал менее влиятельным в сфере новостей, но более значимым в локальных коммуникациях. Например, в июне-июле через Facebook было организовано более 600 локальных групп по сбору гуманитарной помощи пострадавшим в Сирии и Палестине. Этот феномен показывает, что платформа не теряет полностью своего веса, а лишь смещает акценты.

YouTube: кризис привычного видеоформата

Резкое падение доли YouTube в Азербайджане в августе 2025 года - до 10,27% - имеет несколько объяснений. Во-первых, аудитория явно мигрирует в сторону коротких видеоформатов. Если раньше YouTube был основным источником как развлекательного, так и образовательного контента, то сегодня значительная часть потребления сдвинулась в Instagram Reels и TikTok. Последний в Азербайджане официально не входит в топ по доле рынка, но активно используется молодежью через VPN или альтернативные каналы.

Во-вторых, в условиях насыщенности контентом пользователи стали меньше доверять длинным видеоматериалам, особенно в политической и общественной сфере. Согласно исследованию MediaScope Azerbaijan, опубликованному в августе 2025 года, только 18% опрошенных доверяют YouTube-блогерам как источнику новостей, в то время как Instagram-постам и сторис доверяют 27%.

В-третьих, экономическая сторона вопроса также оказала влияние. Азербайджанские авторы в 2025 году столкнулись с падением доходов от YouTube-рекламы на 14% по сравнению с 2024 годом. Это снизило стимулы для регулярного создания контента. Многие блогеры переключились на Instagram, где реклама через прямые контракты с брендами оказывается выгоднее.

Pinterest и X: нишевые, но значимые

Pinterest с его 6,15% и X с 7,2% занимают особую нишу. Pinterest в Азербайджане востребован в первую очередь среди женщин и дизайнерских сообществ. Его использование связано с модой, интерьерами, кулинарией и творчеством. Несмотря на падение доли почти на один пункт, платформа сохраняет уникальную аудиторию, не пересекающуюся с другими сетями.

X, напротив, является ареной для политических дискуссий, международных контактов и трансграничных сетей. Здесь азербайджанские пользователи напрямую взаимодействуют с политиками, журналистами и активистами из Турции, США, Европы. В августе 2025 года зафиксирован рост числа азербайджанских аккаунтов, вовлеченных в обсуждения тем, связанных с мирным договором между Азербайджаном и Арменией, энергетической политикой Каспия и дипломатической активностью Турции.

Примечательно, что X стал инструментом "дипломатии второго уровня". Когда в июле 2025 года обсуждалась инициатива США о введении новых санкций против российского нефтяного экспорта, азербайджанские эксперты именно в X активно комментировали и объясняли мировым коллегам последствия этих мер для Южного Кавказа.

LinkedIn: отражение экономических сдвигов

LinkedIn, поднявшийся до 1,65%, отражает глубинные изменения в экономике страны. За последний год количество вакансий в IT-секторе Азербайджана, размещенных на LinkedIn, выросло на 21%. Особенно заметно присутствие международных компаний, открывающих филиалы в Баку и Сумгаите. В августе 2025 года на LinkedIn активными были более 110 тысяч азербайджанских профилей, что почти на 40% больше, чем в 2023 году.

Эта динамика напрямую связана с растущей ролью Азербайджана как энергетического и логистического узла. Международные корпорации, работающие в сфере транспорта, нефтехимии и возобновляемой энергетики, все чаще используют LinkedIn для поиска специалистов в регионе. Таким образом, даже скромная цифра в 1,65% демонстрирует стратегическую значимость платформы.

Социальные сети как пространство политического общения

На рубеже 2024-2025 годов социальные сети окончательно стали политической ареной. Если раньше дискуссии носили характер кулуарных споров, то сегодня Instagram и X стали инструментами формирования повестки.

Пример тому - общественная реакция на июльское заявление премьер-министра Армении о "необходимости международных гарантий безопасности". В Азербайджане именно в Instagram и X это вызвало волну комментариев, мемов, аналитических постов. По данным SocialBaku, более 4,8 миллиона просмотров за сутки собрал один лишь хэштег #peacewithoutoccupation, запущенный местными блогерами.

Facebook также продолжает оставаться важной площадкой для политических обсуждений, но его аудитория смещается в сторону старшего поколения, которое активно участвует в длинных текстовых дискуссиях, менее характерных для Instagram.

Геополитическое измерение: социальные сети и информационная безопасность

С ростом доли Instagram и X в Азербайджане возникает новый вызов - информационная безопасность. Специалисты Национального агентства по кибербезопасности в своем августовском отчете отметили, что в первом полугодии 2025 года количество фейковых аккаунтов, распространяющих антиисламскую и антиазербайджанскую пропаганду, выросло на 27%.

Особое внимание уделяется внешнему вмешательству. Аналитики фиксируют активность сетей, связанных с Арменией и пророссийскими структурами, которые через X и Facebook пытаются формировать ангажированную повестку по Карабаху. В июле 2025 года только на Facebook было выявлено более 1500 страниц, системно распространявших дезинформацию о ситуации на Южном Кавказе.

Азербайджанская сторона на это отвечает укреплением сотрудничества с международными IT-компаниями. В августе 2025 года Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана заключило соглашение с Meta о более оперативной модерации контента на азербайджанском языке.

Молодежная культура и Instagram как "новая политика"

Стремительный рост Instagram до 42,7% в августе 2025 года - это не просто медиапоказатель, а отражение глубокой трансформации общественной жизни. Молодежь, которая составляет более 40% населения Азербайджана, воспринимает Instagram как естественную среду коммуникации. В отличие от Facebook, где привычна модель длинных обсуждений, Instagram работает через визуальные образы, короткие видео, сторис.

Именно здесь формируется новая политическая культура: мемы заменяют агитационные плакаты, короткие ролики становятся важнее часовых телевизионных ток-шоу. Молодые лидеры общественного мнения, не имеющие доступа к традиционным медиа, строят свою аудиторию через Reels. Например, в июле-августе 2025 года азербайджанские блогеры суммарно набрали более 280 миллионов просмотров только на политических и социально ориентированных роликах.

По данным исследования Global Digital 2025, 72% молодых азербайджанцев в возрасте 18-25 лет доверяют информации, полученной в Instagram, больше, чем в традиционных СМИ. Это показывает не только силу платформы, но и уязвимость: манипуляции в Instagram могут иметь более сильный эффект, чем телевизионная пропаганда.

TikTok: теневая популярность

Официальная статистика не выводит TikTok в число лидеров, но его влияние на молодежь огромно. В августе 2025 года TikTok по данным независимых исследований занимал 11-13% аудитории в Азербайджане, хотя эти цифры не всегда попадают в открытые отчеты из-за особенностей локальной регистрации и VPN-доступа.

TikTok используется не только для развлечения. С начала 2025 года на платформе появилось множество азербайджанских аккаунтов, освещающих вопросы образования, миграции, карьерных перспектив. Более того, именно TikTok стал площадкой для обсуждения социально чувствительных тем: прав молодежи, трудовой миграции, вопросов гендерного равенства.

Таким образом, даже при отсутствии в официальных рейтингах TikTok фактически конкурирует с YouTube и Pinterest за внимание пользователей, и в долгосрочной перспективе может занять до 15-17% аудитории.

Журналистика в эпоху цифрового медиапотребления

Социальные сети изменили саму журналистику. Если раньше новостные сайты были самостоятельными источниками информации, то сегодня они во многом зависят от Instagram и Facebook как каналов распространения. В августе 2025 года доля прямого трафика на новостные порталы Азербайджана снизилась на 19% по сравнению с 2022 годом, в то время как переходы из соцсетей выросли на 37%.

Это означает, что редакции вынуждены адаптировать формат публикаций: короткие тексты, инфографика, видео до одной минуты. В противном случае новость просто не получает охвата.

Одновременно возрастает и риск дезинформации. В отчете Европейской обсерватории по цифровым медиа за август 2025 года отмечено, что именно Instagram и X являются главными каналами распространения фейков о международных событиях в регионе.

Социальные сети и внешняя политика

Для Азербайджана соцсети стали инструментом внешней коммуникации. Это особенно заметно в вопросах, связанных с Карабахом и региональной дипломатией. Азербайджанские официальные лица активно используют X для разъяснения своей позиции международной аудитории.

Так, в августе 2025 года МИД Азербайджана через X и Instagram распространил более 50 инфографик и видеороликов, разъясняющих процесс мирных переговоров. Эти материалы набрали свыше 12 миллионов просмотров, причем около трети - за пределами страны.

Таким образом, социальные сети становятся не только внутренним инструментом мобилизации, но и частью публичной дипломатии.

Риски цифровой среды: киберугрозы и вмешательство извне

Активизация социальных сетей в Азербайджане, особенно Instagram и X, неизбежно привела к росту угроз, связанных с информационной безопасностью. Национальное агентство по кибербезопасности в своем докладе за август 2025 года отметило несколько ключевых тенденций.

Во-первых, резко возросло количество фейковых страниц, связанных с внешними центрами. Только за июль-август 2025 года в Instagram было заблокировано более 3 200 аккаунтов, распространявших дезинформацию по Карабаху. Часть этих аккаунтов, по данным агентства, управлялась из территории Армении и России.

Во-вторых, фиксируются кибератаки на аккаунты азербайджанских журналистов и общественных активистов. В августе зафиксировано более 400 попыток взлома, что на 35% больше, чем в июне. Эксперты связывают это с нарастанием международной полемики вокруг мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В-третьих, активно используются новые технологии дезинформации - дипфейки и синтетический контент. В июле 2025 года в X распространялся поддельный видеоролик, где якобы один из азербайджанских чиновников делал провокационные заявления. В течение суток ролик набрал более 250 тысяч просмотров, прежде чем был разоблачен.

Общественная реакция и государственные меры

Общество в Азербайджане становится все более чувствительным к проблеме дезинформации. Согласно опросу MediaPulse в августе 2025 года, 61% пользователей признали, что хотя бы раз сталкивались с фейковыми новостями в соцсетях за последние три месяца.

Государство усиливает работу в этом направлении. В августе Министерство цифрового развития и транспорта подписало меморандум с Meta о создании локальной команды модераторов, владеющих азербайджанским языком. Это должно ускорить реакцию на фейки и хейт-контент.

Параллельно растет спрос на медиаграмотность. В школах Баку с сентября 2025 года вводится экспериментальный курс "цифровая культура", где подростков обучают отличать достоверную информацию от манипуляций.

Прогноз на 2026 год: возможные сценарии

Аналитики предполагают несколько сценариев развития ситуации в Азербайджане.

Укрепление позиций Instagram. Если текущая динамика сохранится, к середине 2026 года доля Instagram может превысить 45-47%. Особенно это вероятно при сохранении интереса к Reels и росте e-commerce через платформу. Стабилизация Facebook. Несмотря на снижение, Facebook не исчезнет. Его аудитория останется в пределах 28-30%, но с более узкой специализацией: локальные группы, родительские сообщества, профессиональные чаты. Рост TikTok. При отсутствии блокировок и с учетом "теневого" роста TikTok способен выйти на уровень 15% к концу 2026 года, конкурируя с YouTube. Нишевое укрепление LinkedIn и X. LinkedIn продолжит расти за счет профессионализации экономики, а X сохранит роль международной и политической площадки.

Сравнительный анализ: Азербайджан, Турция и Грузия

Ситуация в Азербайджане имеет параллели с соседними странами, но также заметные различия.

Турция. В августе 2025 года Instagram в Турции занимал более 50% цифрового рынка. Facebook в Турции, как и в Азербайджане, теряет позиции, но сохраняет роль в политике и локальных коммуникациях. TikTok официально признан одной из самых быстрорастущих платформ: его аудитория выросла на 22% за год. Важное отличие Турции - массовое использование X политиками и журналистами: хэштеги по политическим темам регулярно попадают в мировые тренды.

Грузия. В Грузии картина другая: Facebook по-прежнему занимает лидирующие позиции - около 44%. Instagram идет вторым с 38%. YouTube в Грузии более устойчив, чем в Азербайджане, и занимает около 12%. TikTok в Грузии официально фиксируется на уровне 10-11%. Здесь больше доверия к длинным текстовым дискуссиям, чем в Азербайджане, где молодежь уходит в визуальный формат.

Азербайджан. Таким образом, Азербайджан ближе к Турции по доминированию Instagram и активному использованию X в международной повестке, но ближе к Грузии по сохраняющейся роли Facebook. Уникальность ситуации в Азербайджане заключается в резком падении YouTube, что не столь выражено у соседей.

Значение для региона

Социальные сети становятся фактором геополитической конкуренции. В условиях, когда традиционные медиа ограничены национальными рамками, именно Instagram, TikTok и X формируют трансграничные коммуникационные поля. Для Азербайджана это означает, что борьба за внимание аудитории внутри страны напрямую связана с имиджем страны вовне.

Что реально стоит за взлетом Instagram в Азербайджане

Августовский рывок Instagram до 42,7% в Азербайджане фиксируется в глобальной панели StatCounter: именно в августе 2025 года Instagram занял первое место, опередив Facebook (30,76%) и далеко оторвавшись от YouTube (10,27%). Это не "локальная" аномалия - на том же срезе видно, что X (7,2%), Pinterest (около 6,1-6,2%) и LinkedIn (около 1,6%) остаются нишевыми, но стабильными игроками.

Параллельный индикатор - резкая динамика за квартал: в конце августа местные медиа со ссылкой на StatCounter сообщили, что за три месяца YouTube потерял около 72% доли, тогда как Instagram прибавил 8,69 п.п. только за август (до 42,7%). Это дополнительное подтверждение краткосрочного перераспределения внимания в пользу коротких вертикальных видео и локальных инфлюенсеров.

Базовый "фундамент" этой перестройки - размер и зрелость цифровой аудитории. На начало 2025 года в стране 9,23 млн интернет-пользователей (89% населения) и 6,73 млн социальных аккаунтов (64,9% населения по методологии DataReportal), то есть рынок близок к насыщению: дальнейший рост идет за счет перераспределения времени между платформами и повышения вовлеченности.

Наконец, смена поведения подпитывается "мобилизацией экрана": в августе 2025 года мобильный веб-трафик системно преобладает над десктопом; у StatCounter для Азербайджана на тот же период - около двух третей за мобильными устройствами. Это объясняет, почему "короткие вертикали" выигрывают у длинной "десктопной" видео-просмотрки.

Риски: дезинформация, координированная манипуляция и целевые атаки

Чем выше доля социальных платформ в медиапотреблении, тем ощутимее риски. По итогам I квартала 2025 года Meta публично зафиксировала и заблокировала ряд скрытых сетей влияния (Iran/China/Romania ops) - прецедент важен не только для ЕС/США, но и для стран вроде Азербайджана, где X и Instagram - ключевые каналы политической коммуникации. Вывод отчета прост: масштабируемые "деревья" фейковых персон, автогенерируемый контент и кроссплатформенная синхронизация - новая норма, к которой надо быть готовы институционально.

При этом локальные ИБ-практики должны учитывать, что "вирусность" уже не требует крупных сетей: достаточно просчитать поведение одной "семьи" аккаунтов для таргет-уколов в горячих темах. Опыт последних месяцев в регионе это показал, и именно поэтому оперативные линии с платформами (локальная модерация на азербайджанском, ускоренная реакция) - стратегический приоритет. В 2025 году Минцифры Азербайджана как раз расширяет технологические партнерства, синхронизируя цифровую политику с реализацией национальной AI-стратегии 2025-2028 (подписания MoU в сентябре с Presight - элемент этого контура).

Социальные сети как "мягкая сила": от внутренней повестки к внешней аудитории

Сильные стороны текущей структуры:

Instagram как "медиа по умолчанию": карточки, сторис, Reels, микро-инфографика и короткие "эксплейнеры" позволяют объяснять сложные сюжеты (энергетика, логистика, мирный процесс) массовой аудитории быстро и без барьеров. Преимущество - охват 18-34, которые в классическую "политическую публицистику" заходят реже.

X как "дипломатия второго уровня": здесь работают прямые контакты с международными журналистами, аналитиками, бывшими и действующими чиновниками, НПО и экспертными пабликами. Для страны с активной энергетической и транзитной повесткой это окно - критически важно.

При этом "мягкая сила" не ограничивается политкоммуникациями. Это и бизнес-дипломатия: от IT-сектора до креативных индустрий. В 2025-м на LinkedIn растут вакансии и найм в ИКТ и логистике; пусть доля платформы в стране невелика, но она - витрина для международных рекрутеров и подрядчиков. На стороне инфраструктуры - национальная AI-повестка (MoU Минцифры-Presight) как сигнал инвесторам о зрелости цифрового управления.

Журналистика и рынок рекламы: что меняется из-за "инстаграмизации"

Модель дистрибуции новостей в 2025-м стала платформозависимой. Глобально доля digital в рекламе приблизилась к трем четвертям всех бюджетов, и консенсус крупных консультантов/агентств на лето 2025-го - умеренно-оптимистичный: рост мировой рекламной выручки на уровне 6% по году у крупных холдингов, доминирование UGC-сред (видео-платформы, социальные фиды), ускоренная интеграция AI в креатив и таргетинг. Это задает "новую норму" и для Баку: брендам и медиа выгоднее упаковывать содержание под короткие вертикальные форматы, экономя CPA/CPV.

Результат - сдвиг редакций к формату "короткий текст + карточка + вертикальное видео"; отсюда необходимость медиаграмотности у аудитории, чтобы распознавать контекст и источник, а у редакций - жесткой верификации, чтобы не проигрывать в "скорости против точности".

Экономика внимания и МСБ: прямые выгоды

Сфокусируемся на практическом: что выигрывают местные бизнесы и почему распределение долей между платформами - не абстракция.

Сбыт и лидогенерация в Instagram. При доле 42,7% это главная витрина для моды, красоты, F&B, локальных сервисов. Для МСБ "витрина + чат + доставка" в одном канале часто заменяет сайт. Маркетплейсы и e-commerce. Даже при скромных оценках оборота e-commerce в Азербайджане (порядка десятков миллионов долларов в год по открытым базам), темпы в диапазоне "5-10%" год-к-году сохраняются - а это значит, что социальные сети будут и дальше основным источником дешевого трафика и продаж. Для рынка малого/нишего ритейла Instagram и социальная "наружка" дадут наибольший ROI, пока поиск и маркетплейсы не перетянут бюджеты. Мобильный приоритет. Сценарий "мобильного первого экрана" закреплен статистикой: мобильные устройства устойчиво формируют большую часть трафика, а это значит - ставка на клиповые, "сторисные" и "шортс-подобные" форматы останется выигрышной.

Диаспора и "внешний контур"

Азербайджанская диаспора - важный мультипликатор охватов и "переводчик" повестки для внешних аудиторий. На практике это означает:

X для англоязычной и туркоязычной коммуникации: быстрые треды с "первичными источниками", ссылки на отчеты/карты/статистику, реплаи международным журналистам и think-tanks.

Instagram для "народной дипломатии": визуальные серии, микро-истории, "человеческие" сюжеты, которые лучше заходят в ЕС/США, чем голые цифры.

Работая в этих двух режимах одновременно, можно снимать языковые и культурные барьеры, объясняя позицию страны по чувствительным темам без избыточной эмоциональности и с опорой на проверяемые данные.

Политическое измерение: что учесть государству и институтам

Локальная модерация и эскалация к платформам. Наличие договоренностей о приоритизации обращений на азербайджанском и быстрой обработке "серых зон" (ложные клады, дипфейки, таргетированный харассмент) - вопрос национальной устойчивости цифровой сферы. В 2025-м тренд на совместные действия платформ против covert influence (по отчетам Meta за Q1-2025) усиливается - Азербайджану важно оставаться в активном диалоге и на техническом, и на политическом уровне. Институционализация фактчекинга и медиаграмотности. Массовые образовательные модули - от школ до вузов и госслужбы - должны учить читать визуальные источники так же критически, как и текстовые. Это дешевле, чем тушить репутационные пожары. Публичная аналитика по данным открытых панелей. Ежемесячные брифы государства/НКО с "сухими" цифрами (доля платформ, всплески тем, источники фейков) повысят доверие и снизят поле для манипуляций.

Прогноз на 2026 год: реалистичные сценарии

Instagram 45-47% при сохранении тренда Reels и интеграции торговли внутри платформы. Опора - августовская база 42,7% и квартальная динамика "оттока" с YouTube.

Facebook ~28-30%: платформа "закрепляется" как среда локальных сообществ, длинных обсуждений и peer-to-peer сервисов.

TikTok 13-15% "фактической" доли внимания (в официальных отчетах может колебаться, но в молодёжном сегменте его вес уже сопоставим с YouTube/Pinterest). Аргумент - глобальная метрика времени в соцсетях (≈2 ч 20+ мин/сутки) и перераспределение этого времени в пользу короткого видео.

LinkedIn 2%+, X 7-9%: нишевый рост за счет ИКТ/логистики и политико-экспертной повестки, соответственно.

E-commerce + высокие однозначные темпы: 5-10% год к году, с переносом перформанс-бюджетов в социальные "вертикали".

Что делать прямо сейчас: практические шаги для государства, медиа и бизнеса

Для госкоммуникаций. - Единые гайдлайны визуального языка (инфографика/шрифты/цветовые коды), библиотека типовых "эксплейнеров" (энергетика, транспортные коридоры, гуманитарные сюжеты), процедуры "редтиминга" против дипфейков и сценарии быстрого "опровержения-в-картинке".

- Три уровня эскалации на платформах (локальная модерация → региональные команды → глобальная политика) + прозрачные ежемесячные отчеты для общества по обращениям и результатам.

Для редакций. - "Два трека" публикации каждой новости: 1) короткий вертикальный ролик с подтекстом данных; 2) лонгрид с документами и ссылками.

- Инвентарь доверия: открытые источники данных (StatCounter, DataReportal и др.), боты для обратной связи, публичные редполитики по исправлению ошибок.

Для МСБ. - Performance-микс "Reels/Stories + лид-формы + микро-лендинги" с прицелом на мобильный трафик; акцент на UGC-креативы (глобальный тренд 2025-го - рост доли рекламных бюджетов в UGC-средах).

- E-commerce как "вторая касса": даже при умеренном рынке выгоднее удерживать клиента подписками/чекаутом в мессенджере и соцсети, чем раздувать расходы на трафик.

Региональная рамка: где Азербайджан на карте Кавказа и шире

По структуре потребления Азербайджан ближе к Турции (доминирование Instagram, высокая роль X в политике) и дальше от Грузии (где Facebook традиционно сильнее). Для нас это плюс: мы быстрее адаптируемся к "мобильным вертикалям", и у нас выше готовность работать с визуальным объяснением сложных тем для внешней аудитории. Это - конкурентное преимущество в борьбе за внимание к нашей повестке.

... Августовская картина - не всплеск на диаграмме, а новая конфигурация рынка: Instagram - "медиастандарт", X - "внешний голос" и площадка экспертных дискуссий, Facebook - "локальная ткань" сообществ, YouTube - платформа "длинного внимания", которая теряет долю в пользу "коротких вертикалей", но сохранит ценность для документальных форматов и архивов. Чтобы эта конфигурация работала на национальные интересы, Азербайджану нужно не "догонять платформы", а накрывать их стратегией: локальная модерация и протоколы взаимодействия с платформами; институциональный фактчекинг и образование; системная упаковка повестки в визуальные форматы; и технологическая зрелость цифрового госуправления (включая AI-инфраструктуру и партнерства). В этом случае статистика не просто констатирует "кто кого обогнал", а становится инструментом - для медиа, бизнеса, общества и государства.

Если нужно - подготовлю отдельное приложение с "best practices" для министерств, госагентств, редакций и МСБ (структура контента, тайминг публикаций, KPI, шаблоны инфографики) и вынесу в отдельные блоки примеры нарративов с наилучшим "удержанием" и конверсией на азербайджанском рынке.