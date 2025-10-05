Комета пролетит мимо Земли в середине октября

Комета C/2025 A6 Lemmon стремительно приближается к Земле. Небесное тело становится все ярче и достигло шестой звездной величины.

Скорость приближения небесного тела - около 5 млн км в сутки, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

К середине октября комету можно будет увидеть невооруженным глазом. Ученые предполагают, что 21 числа Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Расстояние от небесного тела до нашей планеты будет около 90 млн км.