https://news.day.az/sport/1785712.html Полиция Азербайджана перешла на усиленный режим в связи с III Играми стран СНГ - ФОТО В целях обеспечения высокого уровня безопасности в Габале в связи с проведением в Азербайджане III Игр стран СНГ сотрудники министерства внутренних дел (МВД) ведут непрерывную службу.
Полиция Азербайджана перешла на усиленный режим в связи с III Играми стран СНГ - ФОТО
В целях обеспечения высокого уровня безопасности в Габале в связи с проведением в Азербайджане III Игр стран СНГ сотрудники министерства внутренних дел (МВД) ведут непрерывную службу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в МВД Азербайджана сообщили, что для несения службы в регионе и на объектах проведения игр направлен дополнительный персонал.
Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск работают в непрерывном режиме для обеспечения общественного порядка, а также своевременного предотвращения любых противоправных действий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре