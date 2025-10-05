Полиция Азербайджана перешла на усиленный режим в связи с III Играми стран СНГ

В целях обеспечения высокого уровня безопасности в Габале в связи с проведением в Азербайджане III Игр стран СНГ сотрудники министерства внутренних дел (МВД) ведут непрерывную службу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в МВД Азербайджана сообщили, что для несения службы в регионе и на объектах проведения игр направлен дополнительный персонал.

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск работают в непрерывном режиме для обеспечения общественного порядка, а также своевременного предотвращения любых противоправных действий.