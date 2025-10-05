Парламент Ирана одобрил деноминацию нацвалюты

Парламент Ирана сегодня принял решение об удалении четырёх нулей из национальной валюты (риала) в проекте поправки к денежно-кредитному и банковскому законодательству страны, передает Trend.

На пленарном заседании парламента 144 депутата проголосовали "за", 108 - "против", 3 депутата воздержались. Проект устранил недостатки, отмеченные Советом по конституционному надзору Ирана.

Согласно решению, Центральный банк Ирана должен принять необходимые меры для начала переходного периода по реализации настоящего закона в течение 2 лет с момента его вступления в силу.

В решении говорится, что Центральный банк Ирана в течение трех месяцев подготовит механизм реализации закона, который будет одобрен Кабинетом министров.

Отметим, что парламент Ирана принял резолюцию о деноминации иранской валюты в 2020 году. Согласно резолюции, планируется убрать четыре нуля из национальной валюты Ирана и изменить название "риал" на "томан". Однако данный законопроект не был одобрен Советом конституционного надзора Ирана.