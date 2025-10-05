https://news.day.az/world/1785723.html Хуситы ударили по израильским целям в Иерусалиме Хуситы 5 октября заявили о нанесении удара по нескольким израильским целям в районе Иерусалима с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Хуситы 5 октября заявили о нанесении удара по нескольким израильским целям в районе Иерусалима с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Ракетные войска атаковали чувствительные цели в оккупированном Иерусалиме гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2"", - сообщили в Telegram-канале вооруженных сил хуситов.
В публикации отметили, что движение следит за ходом переговоров и продолжит атаки до прекращения конфликта.
