Хуситы ударили по израильским целям в Иерусалиме

Хуситы 5 октября заявили о нанесении удара по нескольким израильским целям в районе Иерусалима с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Ракетные войска атаковали чувствительные цели в оккупированном Иерусалиме гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2"", - сообщили в Telegram-канале вооруженных сил хуситов.

В публикации отметили, что движение следит за ходом переговоров и продолжит атаки до прекращения конфликта.