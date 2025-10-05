Основатель Amazon сравнил ИИ-рынок с пузырем

Основатель Amazon Джефф Безос на конференции Italian Tech Week в Турине заявил, что современный рынок искусственного интеллекта демонстрирует признаки пузыря, однако обладает значительным долгосрочным потенциалом.

Как передает Day.Az , об этом сообщает CNBC.

По словам Безоса, динамика в секторе ИИ напоминает ситуацию с фармацевтической и биотехнологической индустрией 1990-х годов. Тогда стоимость акций компаний зачастую не соответствовала фундаментальным показателям, а инвесторы вкладывались в любые проекты, что приводило к массовым банкротствам. Вместе с тем именно тот бум стал основой для появления жизненно необходимых препаратов.

Безос отметил, что на текущем этапе ИИ-сегмент также характеризуется высокой спекулятивной активностью и сложностью в отделении перспективных проектов от неудачных. Тем не менее, по его мнению, пузырь не несет угрозы, а напротив, может способствовать появлению новых лидеров и прорывных технологий, которые принесут обществу значимые выгоды.

Сэм Альтман, глава OpenAI, ранее сравнил бум искусственного интеллекта с пузырем доткомов конца 1990-х. Он подчеркнул, что, как и тогда, ИИ стимулирует инновации и оказывает положительное влияние на экономику.