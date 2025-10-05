Три азербайджанских боксера вышли в полуфинал ЧЕ

В чешском городе Острава стартовали четвертьфинальные поединки юношеского чемпионата Европы по боксу (U-19). В первый день соревнований трое представителей Азербайджана сумели пробиться в полуфинал, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В весовой категории до 48 кг Банучичек Насирли одержала победу над польской спортсменкой Наталией Невядомской со счетом 4:1 (29:26, 29:26, 29:26, 27:28, 28:27) и в следующем раунде встретится с Алельей Сула из Италии.

Билалхебеши Назаров (50 кг) уверенно выиграл у украинца Максима Шлякова - 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). В полуфинале азербайджанец сразится с представителем Румынии Лонутом Разваном Панайнте.

Еще один наш боксер, Субхан Бабаев (60 кг), победил литовца Симонаса Пунискиса со счетом 5:0 и теперь встретится с Лукой Чхиквадзе из Грузии.

Таким образом, все трое азербайджанских спортсменов гарантировали себе как минимум бронзовые медали. Полуфинальные бои состоятся 7 октября, а финалы пройдут 9 октября.