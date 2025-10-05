https://news.day.az/world/1785734.html В Германии ответили на слухи о военном статусе страны Германия не находится в состоянии войны, но сложившуюся ситуацию можно сравнить с Холодной войной. Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Handelsblatt. "Нет, мы не в состоянии войны. У нас ситуация, отчасти сравнимая с холодной войной. Выстрелов нет, но есть провокации", - сказал он.
В Германии ответили на слухи о военном статусе страны
Германия не находится в состоянии войны, но сложившуюся ситуацию можно сравнить с Холодной войной.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Handelsblatt.
"Нет, мы не в состоянии войны. У нас ситуация, отчасти сравнимая с холодной войной. Выстрелов нет, но есть провокации", - сказал он.
Глава ведомства пояснил, что речь идет о гибридных атаках, которые фиксируются в последнее время.
Писториус подчеркнул, что Германии нужно "снова научиться справляться с этим, не позволять себе пугаться".
