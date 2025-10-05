В Германии ответили на слухи о военном статусе страны

Германия не находится в состоянии войны, но сложившуюся ситуацию можно сравнить с Холодной войной.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Handelsblatt.

"Нет, мы не в состоянии войны. У нас ситуация, отчасти сравнимая с холодной войной. Выстрелов нет, но есть провокации", - сказал он.

Глава ведомства пояснил, что речь идет о гибридных атаках, которые фиксируются в последнее время.

Писториус подчеркнул, что Германии нужно "снова научиться справляться с этим, не позволять себе пугаться".