Определился лидер парламентских выборов в Чехии

На парламентских выборах этого года победу одержало движение ANO, набравшее более трети голосов и показавшее лучший результат в своей истории, сообщает Day.Az со ссылкой на последние данные ЦИК Чехии.

Лидер партии Андрей Бабиш, вероятно, вновь возглавит Кабинет министров. Однако, как отмечает агентство ČTK, его правительство, по всей вероятности, снова окажется коалиционным. Сам Бабиш назвал этот результат вершиной своей политической карьеры.

Политик подчеркнул, что ANO намерено формировать кабинет самостоятельно, рассчитывая лишь на поддержку движения SPD и партии "Автомобилисты для себя". При этом на помощь от гражданских и христианских демократов, TOP 09 и STAN, потерпевших поражение на выборах, он рассчитывать не может. В Палате депутатов эти партии вместе с "Пиратами", несмотря на четырехкратное увеличение их фракции, будут оставаться в меньшинстве.

Даже в случае союза с "Автомобилистами" ANO не сможет обеспечить себе парламентское большинство. Поддержки коммунистов и социал-демократов, ранее помогавших формировать альянсы, у Бабиша также не будет: обе партии не преодолели избирательный барьер и не вернулись в Палату депутатов.

Напомним, что в 2017 году ANO уже пыталось сформировать однопартийное правительство, однако тогда оно не получило вотума доверия. Последующий кабинет меньшинства был создан совместно с социал-демократами и опирался на "толерантность" коммунистов.