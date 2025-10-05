https://news.day.az/world/1785753.html На юге Англии неизвестные подожгли мечеть - ВИДЕО Полиция графства Сассекс расследует поджог мечети в городе Писхейвен на юге Англии. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов в соцсети X. По данным полиции, сигнал о возгорании поступил около 21:50 по местному времени. Огонь повредил главный вход здания и припаркованный рядом автомобиль.
На юге Англии неизвестные подожгли мечеть - ВИДЕО
Полиция графства Сассекс расследует поджог мечети в городе Писхейвен на юге Англии.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов в соцсети X.
По данным полиции, сигнал о возгорании поступил около 21:50 по местному времени. Огонь повредил главный вход здания и припаркованный рядом автомобиль. Никто из людей не пострадал. В ведомстве уточнили, что происшествие рассматривается как преступление на почве ненависти.
Следователи начали опрашивать свидетелей и изучать записи камер наблюдения. На месте продолжают работать эксперты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре