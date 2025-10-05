ЦИК Грузии опубликовал предварительные результаты выборов мэров в органы самоуправления

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала предварительные результаты выборов мэров в органы самоуправления.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, на брифинге пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани сообщила, что представлены пропорциональные результаты по Тбилиси, а также предварительные данные выборов мэров в столице и других самоуправляемых городах страны.

Согласно опубликованным данным, результаты кандидатов распределились следующим образом: Каха Каладзе (Тбилиси) - 71,61% (215 083 голосов), Нино Лацабидзе (Рустави) - 91,97% (31 276 голосов), Давид Эремеишвили (Кутаиси) - 85,68% (37 779 голосов), Бека Вачарадзе (Поти) - 100% (14 545 голосов), Георгий Цинцадзе (Батуми) - 80,63% (42 876 голосов).

По словам Иоселиани, на данный момент подсчитаны результаты всех 3 061 избирательного участка по стране.