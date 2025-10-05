Топ-10 самых ненадежных автомобилей

Британское издание WhatCar опубликовало список самых ненадежных автомобилей на основании проведенного исследования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, самым проблемным автомобилем в Великобритании признали кроссовер Nissan Juke текущего поколения. Его надежность оценили всего в 55,2% - это самый низкий показатель среди всех автомобилей, участвовавших в исследовании в этом году. Большая часть проблем связаны с 12-вольтовой батареей, двигателем, а также тормозной системой.

Второе место занял Volkswagen Tiguan последнего поколения. Его надежность оценили в 64,2%. В автомобиле часто выходят из строя информационно-развлекательная система, тормоза и электроника.

На третьем месте находится Kia Sportage предыдущего поколения с рейтингом надежности 72,9%. Частые проблемы - поломки двигателя, коробки передач, выход из строя тормозной системы.

В список также вошли Mazda CX-60, Mercedes-Benz C-Class, Volvo S90, Audi Q7, Volkswagen ID 4, Hyundai Ioniq Electric, Renault Austral.