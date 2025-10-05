Венгрия усиливает природоохранную политику

Правительство Венгрии объявило о старте масштабной программы по увеличению лесного фонда страны. Цель инициативы - расширить площади лесов, укрепить природную защиту от изменения климата и улучшить качество жизни населения.

Как сообщает Day.Az, согласно плану, в ближайшие годы предполагается высадить миллионы деревьев на землях, которые в настоящее время используются малоэффективно или вовсе заброшены. Власти рассчитывают не только увеличить площадь зеленых насаждений, но и восстановить биоразнообразие, а также сократить выбросы углекислого газа за счёт более интенсивного поглощения углерода лесами.

Программа предусматривает активное участие структур местногоя самоуправленй, фермеров и добровольцев. Государство готово предоставлять финансовую поддержку для закупки саженцев и ухода за молодыми лесными массивами. Кроме того, особое внимание уделяется выбору пород деревьев: они должны быть устойчивыми к климатическим изменениям и подходить для конкретных регионов страны.

По словам представителей Министерства сельского хозяйства, увеличение лесного фонда является одной из ключевых задач в рамках национальной стратегии по охране окружающей среды. Власти рассчитывают, что к концу десятилетия леса будут занимать около 27% территории Венгрии.

Экологи положительно оценивают программу, подчеркивая, что она поможет бороться с деградацией почв, улучшить качество воздуха и создать новые рекреационные зоны для жителей. Вместе с тем специалисты напоминают о важности долгосрочного ухода за новыми посадками, без чего усилия правительства могут оказаться менее эффективными.