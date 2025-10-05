Автозаводу в Финляндии грозят массовые сокращения

Финскому заводу Valmet Automotive грозят массовые сокращения из-за завершения производства на его мощностях автомобилей Mercedes-Benz.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Yle.

По данным издания, тяжелую ситуацию на предприятии обсуждали накануне министр труда Финляндии Матиас Марттинен и власти города Уусикаупунки, где расположено производство.

Из-за прекращения выпуска Mercedes-Benz завод Valmet Automotive планирует сократить 1 тыс. сотрудников из 1,3 тыс. человек, работающих на предприятии. На заводе в Финляндии собирают, в частности, автомобили Mercedes-Benz A-Class. Официально компания не подтвердила информацию о предстоящих массовых увольнениях.