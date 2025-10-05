Непал столкнулся с разрушительными последствиями оползней

Проливные дожди в Непале спровоцировали оползни и внезапные наводнения, которые перекрыли дороги, смыли мосты и унесли жизни как минимум 47 человек.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Aljazeera.

В результате оползней в районе Илам на востоке страны погибли 35 человек, сообщил представитель вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубоджи. По его данным, еще трое погибли от ударов молний в других районах Непала, а девять человек пропали без вести после наводнений.

Кроме того, в горном районе Дарджилинг на востоке Индии, в Западной Бенгалии, в результате оползней погибли по меньшей мере семь человек.

Осадки затрудняли доступ к деревням и многие дороги были смыты или заблокированы оползнями. Власти сообщили, что для медицинской эвакуации людей потребовались вертолеты правительства.