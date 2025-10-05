Кобахидзе заявил о намерении нейтрализовать «коллективное Нацдвижение»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полностью нейтрализовать так называемое коллективное "Нацдвижение" и иностранную агентуру.

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр сказал на брифинге в офисе правящей партии "Грузинская мечта".

По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы в стране окончательно утвердилась здоровая и демократическая политическая система.

Как отметил Кобахидзе, за последние четыре года представители "Нацдвижения" пять раз предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию и свергнуть власть, однако все они провалились.

"У нас есть ответственность перед более чем 1,1 миллиона избирателей - избавить страну от так называемого коллективного "Нацдвижения". Под этим подразумеваются связанные политические силы, иностранные агенты и экстремистские группы, действующие по указанию и при поддержке зарубежных спецслужб", - заявил глава правительства.

По словам премьер-министра, для реализации подобных целей, по его утверждению, используется в том числе один из университетов, находящийся под влиянием семьи Саакашвили.