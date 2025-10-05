В Бельгии ликвидирована подпольная табачная линия

Шесть человек арестованы после того, как в бельгийском городе Гремберген полиция обнаружила сегодня утром нелегальную фабрику по производству сигарет.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщает прокуратура Восточной Фландрии.

Задержанным мужчинам от 30 до 50 лет, они являются гражданами разных стран. Все они были арестованы, и следственный судья постановил оставить их под стражей.

Подпольная фабрика находилась на улице Зеелсебаан в Грембергене, пригороде Дендермонде. Она была выявлена после полученного сигнала. В ходе обыска полиция обнаружила "необходимое оборудование и жилые помещения". По данным прокуратуры, найденные доказательства указывают на существование "профессиональной сети незаконной торговли и использования принудительного труда".