На Играх стран СНГ азербайджанские боксеры добились блестящего результата: четвертая золотая медаль - ФОТО
На Играх стран СНГ проходят финальные поединки среди юношей-боксеров в различных весовых категориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, боксер сборной Азербайджана Шахин Асланов, выступающий в весовой категории 60 кг, одержал победу над представителем Узбекистана Отабеком Нурмамедовым и завоевал золотую медаль.
Напомним, что ранее другие азербайджанские боксеры также добились успеха в финальных поединках. Гардаш Рагимов (46 кг), Али Алиев (48 кг) и Али Абаслы (52 кг) одержали победу, пополнив копилку сборной Азербайджана золотыми медалями.
