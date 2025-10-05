Египетская гробница вновь открыта после 20 лет реставрации

Гробница фараона Аменхотепа III, располагающаяся в Долине Царей в Луксоре, была торжественно открыта египетским министром туризма Шерифом Фатхи после реставрации, которая длилась на протяжении 20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил интернет-портал Elnabaa.

"Министр туризма и древностей Шериф Фатхи в сопровождении генерального секретаря Высшего совета по древностям Мохамеда Исмаила Халеда, заместителя губернатора Луксора Хишама Абу Зейда и директора Регионального бюро ЮНЕСКО в Каире Нурии Санса торжественно открыли гробницу короля Аменхотепа III. <...> После завершения реставрации, длившейся более 20 лет", - говорится в материале.

Уточняется, что Фахти, выступая с речью на мероприятии, поблагодарил Японию и ЮНЕСКО за сподвижничество и прикладываемые ими усилия в восстановлении захоронения. Он уточнил, что египетским, японским и итальянским мастерам удалось сохранить памятник для будущих поколений, а также внести вклад в привлечение в регион нового потока туристов.