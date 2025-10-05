В США тысячи человек остались без интернета из-за шальной пули

Массовый сбой в работе интернета затронул тысячи жителей Техаса после того, как случайная пуля повредила оптоволоконный кабель провайдера Spectrum.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Register.

Провайдер Spectrum уведомил клиентов в районе Даллас-Форт-Уэрт о перебоях в работе через платформу X. Позже Charter, материнская компания Spectrum, заявила, что причиной отключения стала "шальная пуля", которая перебила ключевой кабель передачи данных, обслуживающий район.

Компания заявила, что команда специалистов оперативно провела необходимые ремонтные работы для восстановления связи. Компания принесла извинения за доставленные неудобства.

В Charter отказались назвать точное количество пострадавших клиентов. Однако сервис Downdetector, отслеживающий сбои, зафиксировал около 25 000 сообщений о потере связи. Якобы отключения затронули также другие города, включая Ирвинг, Плейно, Арлингтон, Остин и Сан-Антонио.

Предполагается, что поврежденный кабель, вероятнее всего, не был проложен под землей, а находился на опорах, что сделало его более уязвимым для повреждений.

Это уже третий сбой за последние 12 месяцев, связанный с применением огнестрельного оружия, который произошел у Spectrum.