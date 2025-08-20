Белый дом завел официальный аккаунт в TikTok

Белый дом запустил официальный аккаунт на платформе TikTok, сообщает Day.Az.

Первый 27-секундный ролик, демонстрирующий кадры с президентом США Дональдом Трампом, появился в соцсети во вторник, 19 августа.

"Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ! Как дела, TikTok?" - говорится в краткой подписи к видео.

На момент публикации новости аккаунт Белого дома насчитывал более 50 тысяч подписчиков. Там уже опубликованы три видео, одно из них представляет собой видеонарезку видов Белого дома в разные времена года. На личный аккаунт Дональда Трампа, который президент США завел перед началом предвыборной гонки 2024 года, подписаны уже более 15 млн человек.

