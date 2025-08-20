Австрия предложила Вену для переговоров по Украине

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер предложил Вену в качестве возможного места проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает газета Die Presse, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В канцелярии сообщили, что Вена имеет давние традиции "как место диалога и предлагает отличные рамочные условия для работы с расположенными здесь международными организациями - прежде всего с ОБСЕ".