Австрия предложила Вену для переговоров по Украине
Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер предложил Вену в качестве возможного места проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает газета Die Presse, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В канцелярии сообщили, что Вена имеет давние традиции "как место диалога и предлагает отличные рамочные условия для работы с расположенными здесь международными организациями - прежде всего с ОБСЕ".
