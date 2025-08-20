https://news.day.az/economy/1775019.html Азербайджанская нефть подорожала На мировых рынках нефть марки "Azeri Light" (CIF) незначительно подорожала. Как сообщает Day.Az, цена одного барреля азербайджанской нефти повысилась на 0,21 доллар США или на 0,31%, составив 68,34 доллара США.
