Названо место проведения «Евровидения-2026»

Песенный конкурс "Евровидение-2026" будет проведен в Вене.

Как передает Day.Az, об этом сообщили австрийские СМИ.

Отметим, в прошлом году песенный конкурс "Евровидение" проходил в швейцарском Базеле.