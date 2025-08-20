https://news.day.az/showbiz/1775040.html Названо место проведения «Евровидения-2026» Песенный конкурс "Евровидение-2026" будет проведен в Вене. Как передает Day.Az, об этом сообщили австрийские СМИ. Отметим, в прошлом году песенный конкурс "Евровидение" проходил в швейцарском Базеле.
