Tanınmış ustadan XƏBƏRDARLIQ

"Avtomobil hərəkətdə olarkən, təkərindən çıxan toz-torpaq nəinki avtomobilin görünüşünə, hətda maşının faralarına, ön nahiyyəsinə tamamilə ziyan vurur".

Day.Az xəbər verir ki, bunu "Xəzər Xəbər"ə avtomobil üzrə mütəxəssis Sahil Ağabəyli deyib. Onun sözlərinə görə, texniki tərəfdən baxsaq radiatorun qabağındaolan soyuducu hissələri toz örtürsə, bu gələcəkdə mühərrikin isinməsinə yol aça bilir.

Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı qısa videomaterialı təqdimedir.