В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, чего больше всего боятся армянские реваншисты.

Day.Az представляет публикацию:

Ничего нет смешнее, чем читать армянскую прессу в эти дни, особенно оппозиционную.

"Грапапак" бьется в истерике: мирный договор якобы обрушит экономику Армении! Даже объясняют: мол будет как в советское время - Азербайджан начнет экспортировать в Армению свои овощи, фрукты и зелень, а они всегда были дешевле и лучше армянских.

В результате, утверждают журналисты, экономика Армении схлопнется.

Народ, а вы не думали, что надо просто получше выращивать? Саженцы нормальные, техника, удобрения...

И что у вас за экономика, если ее могут опрокинуть две фуры с помидорами? Может, она уже "давно того"?