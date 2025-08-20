Чего больше всего боятся армянские реваншисты? Азербайджанскую зелень!
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, чего больше всего боятся армянские реваншисты.
Day.Az представляет публикацию:
Ничего нет смешнее, чем читать армянскую прессу в эти дни, особенно оппозиционную.
"Грапапак" бьется в истерике: мирный договор якобы обрушит экономику Армении! Даже объясняют: мол будет как в советское время - Азербайджан начнет экспортировать в Армению свои овощи, фрукты и зелень, а они всегда были дешевле и лучше армянских.
В результате, утверждают журналисты, экономика Армении схлопнется.
Народ, а вы не думали, что надо просто получше выращивать? Саженцы нормальные, техника, удобрения...
И что у вас за экономика, если ее могут опрокинуть две фуры с помидорами? Может, она уже "давно того"?
