Маск приостановил создание политической партии

Миллиардер Илон Маск приостановил создание новой политической партии. Он не хочет отбирать голоса у Республиканской партии, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одним из главных факторов в решении предпринимателя является его стремление сохранить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Его считают потенциальным преемником политического движения MAGA.

Как пишут журналисты, Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты Штатов в 2028 году.

Однако союзники Маска утверждают, что он официально не отказался от создания новой партии. Миллиардер может передумать по мере приближения промежуточных выборов.

В июле Илон Маск подал документы на регистрацию собственной партии под названием "Партия Америки". На это Дональд Трамп заявил, что третья партия в случае ее создания миллиардером не помешает ни лично президенту США, ни республиканцам.

По словам самого Маска, на выборах президента в США в 2028 году его партия может поддержать какого-либо кандидата, однако сейчас это не является приоритетом.