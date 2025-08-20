Средний коридор открывает новые возможности для Евразии

Международная транспортно-логистическая компания MALBI-trans и Carpatica Feroviar подписали соглашение о сотрудничестве в рамках развития Среднего коридора.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщила генеральный директор MALBI-trans Лилиана Крутоног.

Она отметила, что соглашение предусматривает организацию грузовых перевозок из Чехии в порт Констанца с последующей доставкой в Поти, Батуми и через Каспийское море в Актау.

"Первоначально основополагающим является запрос клиента, его пожелания и видение логистического процесса. Более трех с половиной лет назад наши клиенты начали запрашивать данный маршрут, известный как Средний коридор. Это связано с тем, что многие крупные европейские компании с государственным участием не могут использовать северный маршрут через Брест-Малашевичи транзитом через Беларусь и Россию в связи с действующими санкциями и ограничениями, а также внутренними директивами компаний, запрещающими использование данного маршрута.

В поисках альтернативы они обращаются к известным им экспедиторам, предоставляющим соответствующие услуги, в том числе и к нам. Мы предложили данный вариант, так как уже имеем опыт работы с этим маршрутом из Чехии: перевозки осуществлялись, в частности, через порт Копер, а также через итальянский порт Триест. Были также пробные отправки через Констанцу," - заявила Крутоног.

Она отметила, что Констанца рассматривается ими как приоритетный маршрут, поскольку это новый путь, который будет развиваться. Кроме того, компания Carpatica Feroviar демонстрирует позитивный настрой в отношении развития маршрута, увеличения пропускной способности и улучшения инфраструктуры. Компании обсуждали возможность привлечения государственных компаний, министерств транспорта и инфраструктурных организаций для участия в переговорах по увеличению пропускной способности маршрута.

Развитие маршрута через Констанцу

"В рамках подписанного соглашения с Carpatica Feroviar наша компания будет осуществлять работу через порт Констанца. Совместно с партнерами была проведена конференция, на которой мы выступили в качестве серебряного спонсора. Мы посетили город и порт, ознакомились с инфраструктурой и провели презентации для наших клиентов.

Данный маршрут мы рассматриваем как оптимальный, новый и малоосвоенный, что позволяет привлекать дополнительные объемы. Средний коридор в целом несколько уступает по пропускной способности маршруту Брест-Малашевичи, однако, несмотря на это, в рамках договорных отношений с Carpatica Feroviar планируется его развитие", - отметила Крутоног.

Кроме того, Крутоног добавила, что предусматривается организация поездов из Праги, Брно, Остравы и других крупных чешских хабов в Констанцу. Далее партнеры будут принимать грузы на свои суда и доставлять их до Поти или Батуми (преимущественно до Поти), после чего через Каспийское море - в порт Актау.

Развитие Среднего коридора и новые сервисы

"Первоначально мы изучали маршрут, анализируя возможные инфраструктурные проблемы, которые могли бы возникнуть, а также пропускные способности.

В настоящее время мы наблюдаем активное развитие маршрута и появление на нем большого числа новых участников. Речь идет не только о новых компаниях, но и о ряде известных игроков транспортного рынка, которые также обратили внимание на данный маршрут, начали предлагать его своим клиентам и обращаться к нам за предоставлением определённых услуг. Развитие Среднего коридора очевидно. При наличии доступа к официальной статистике можно ознакомиться с графиком роста объемов перевозок в период с 2022 по 2025 год.

Что касается перспектив на 2025 год, который практически завершен, мы планируем продолжать текущие проекты, а также работаем над новыми. Мы участвуем в тендерах, предлагая, в том числе, расчеты через порт Констанца и данный маршрут", - сказала Крутоног.

По ее словам, в ближайшие годы планируется представить на маршруте инновационное интермодальное оборудование. Помимо появления новых участников, среди которых есть железнодорожные операторы и классические экспедиторы, на рынке появились и альтернативные сервисы. Например, если ранее на морском участке работали лишь 2-3 судоходные компании, то сейчас их значительно больше, и они предлагают новые направления, в том числе прямой маршрут в Поти через Турцию.

"Коридор развивается и будет продолжать развиваться. Мы рассчитываем, что уже в следующем году сможем представить новые стабильные сервисы, работающие на данном направлении," - отметила Крутоног.

Интермодальные контейнерные перевозки с морской и железнодорожной интеграцией

"Данный маршрут предполагает соединение через два морских участка. Поскольку речь идет об интермодальных перевозках, основная транспортная единица - контейнер, который может быть перевезен любым видом транспорта: автомобильным, железнодорожным или морским", - добавила она.

Крутоног подчеркнула, что используя существующие маршруты и предлагая клиентам новые направления и продукты, компания интегрирует уже действующие сервисы, включая системные поезда, например, из Чехии. Грузы доставляются в порт, перегружаются на судно и далее транспортируются с использованием сервисов партнеров, так как морской участок выполняется привлеченными компаниями.

По ее словам, после прибытия в порты осуществляется интеграция в транспортную систему широкой колеи, охватывающую страны бывшего СССР или государства, ранее входившие в соответствующие объединения.